После успешной экономической экспансии Китая в Центральную Азию для Поднебесной наступил новый этап: Пекин приступил к реализации своего рода "Плана Маршалла" для Ближнего Востока.
Цель Поднебесной весьма амбициозна — вытеснить Россию и США из Ближнего Востока не путем военных операций, а за счет создания гигантской финансовой паутины, которая поставит страны Ближнего Востока в экономическую зависимость от Китая.
Подробнее в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева.
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