“План Маршалла”, или Как Поднебесная вытесняет с Ближнего Востока Россию и США

После успешной экономической экспансии Китая в Центральную Азию для Поднебесной наступил новый этап: Пекин приступил к реализации своего рода "Плана Маршалла" для Ближнего Востока.



“План Маршалла”, или как Поднебесная вытесняет с Ближнего Востока Россию и США

Цель Поднебесной весьма амбициозна — вытеснить Россию и США из Ближнего Востока не путем военных операций, а за счет создания гигантской финансовой паутины, которая поставит страны Ближнего Востока в экономическую зависимость от Китая.

Подробнее в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева.