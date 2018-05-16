США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства

Во вторник, 15 мая, начался трехдневный официальный визит президента Узбекистана в США. Шавкат Мирзиеев прибыл в Вашингтон по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа. Американские СМИ придают важное значение визиту узбекского высокого гостя. Они отмечают, что США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства в двусторонних отношениях.



США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства

"Мы с нетерпением ожидаем исторический визит президента Мирзиёева в Вашингтон, который ознаменует начало новой эры стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном, - говорится в заявлении Госдепартамента США. - Визит углубит двусторонние отношения с учетом широкого спектра обоюдных приоритетов, таких как укрепление региональной безопасности, торговли и экономического развития региона, а также роли Узбекистана в Центральной Азии и поддержки им усилий США в Афганистане".

Подробнее в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева