Во вторник, 15 мая, начался трехдневный официальный визит президента Узбекистана в США. Шавкат Мирзиеев прибыл в Вашингтон по приглашению своего американского коллеги Дональда Трампа. Американские СМИ придают важное значение визиту узбекского высокого гостя. Они отмечают, что США и Узбекистан открывают новую эру стратегического партнерства в двусторонних отношениях.
"Мы с нетерпением ожидаем исторический визит президента Мирзиёева в Вашингтон, который ознаменует начало новой эры стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном, - говорится в заявлении Госдепартамента США. - Визит углубит двусторонние отношения с учетом широкого спектра обоюдных приоритетов, таких как укрепление региональной безопасности, торговли и экономического развития региона, а также роли Узбекистана в Центральной Азии и поддержки им усилий США в Афганистане".
Подробнее в комментарии международного обозревателя Айдына Мехтиева
Крымский мост, по мнению россиян, стал политическим символом поражения "свидомых". Но они быстро перестроились и говорят о новой "перемоге" над "москалями".
Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.
Первый авианосец китайского производства покинул порт базирования. Он отправился в тестовое плавание в 07:00 по местному времени (02:00 мск).
Дела о бесчисленных пытках в США снова выйдут в свет, как только Джина Хаспел, глава Центрального разведывательного управления, выступит на слушаниях в сенате.