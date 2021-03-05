Необычная неделя: Байден атакует "Воронеж" и слив "Северного потока-2"

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов.
Эти и другие вопросы обсудили собеседники.
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Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.