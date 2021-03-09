Уфолог объяснит странные фото с Марса

Что заинтересовало уфологов на снимках, сделанных недавно с американского марсохода на Красной планете, расскажет уфолог Ассоциации независимых исследователей Юрий Сенькин.
Камера марсохода Perseverance, отправленного NASA, запечатлела странные объекты на Красной планете. Недавно часть полученных от Perseverance кадров появились в Сети и пользователи заметили на них кое-что странное. В частности, внимание уфологов привлекли некие объекты, которые походят на рукотворные.
Может ли это быть следами внеземной цивилизации или объяснение более прозаическое?
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