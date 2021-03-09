Перед тем, как взять питомца в дом

По мнению ведущего специалиста Московского регионального общества защиты животных Натальи Базаровой, перед тем, как завести любое домашнее животное, необходимо подготовиться.

Советы, может быть, простые, но эффективные и, главное, совершенно не лишние, потому что кое о чём людям свойственно забывать.

Лайфхак касается не только обеспечения безопасности питомца, но и сохранности техники, интерьера и нервов будущих хозяев милых зверьков.

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