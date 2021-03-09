Профессор Воробьев о достоинствах и недостатках прививок

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев расскажет, как оценивают эффективность прививки от COVID-19, что не следует делать после вакцинации и правда ли, что люди определённой группы крови или пола больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

Ученые США утверждают, что люди со второй группой крови имеют больше шансов заразиться COVID-19. Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не рекомендует в течение полутора-двух дней после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" усиленно заниматься физическими нагрузками.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что возбудитель COVID-19 проникает в организм через особые ангиотензинпревращающие рецепторы в лёгких. А их больше у мужчин, поэтому у них "больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию".

Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", сможет обеспечивать иммунитет от коронавируса в течение года после прививки, а клинические исследования показали, что у пациентов старше 60 лет не было выявлено серьёзных побочных эффектов.

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