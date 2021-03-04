Василий Овсянников: "Потребность в русской песне есть и будет!"

В репертуаре Василия Овсянникова - песни военно-патриотической тематики, русские народные песни, романсы, песни советских, российских композиторов — всего более пяти тысяч.
С концертами он объездил вдоль и поперёк всю Россию, а также 137 стран из 249 имеющихся на планете. Несколько раз летал за границу вместе с президентом Владимиром Путиным. Выступал перед нашими бойцами в Сирии, в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках.
Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная". Ведущий программы — Сергей Каргашин.
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