Какая Россия нужна Европе? Какая Европа нужна России?

Как будут складываться отношения России и Евросоюза, "Правде.Ру" рассказал эксперт.
В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров эти и другие вопросы российско-европейских отношений обсуждает с научным директором Германо-Российского форума, автором книги "2054: Код Путина" Александром Раром.
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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил прекратить поставки на Украину топлива. Мол, оно "работает в бензобаках украинских танков". Так ведь прекратили уже...