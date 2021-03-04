Какая Россия нужна Европе? Какая Европа нужна России?

Как будут складываться отношения России и Евросоюза, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Союз Евросоюза и России - страшный сон США

Стоит ли России беспокоиться об отношениях с Евросоюзом?

Должна ли Россия доказывать Евросоюзу свою европейскость?

Какая Россия нужна Европе?

Какая Европа нужна России?

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров эти и другие вопросы российско-европейских отношений обсуждает с научным директором Германо-Российского форума, автором книги "2054: Код Путина" Александром Раром.

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