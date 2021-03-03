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Геронтолог: до какой старости доковыляем?

Правда ТВ

Гериатр и геронтолог Валерий Новосёлов рассказал "Правде.Ру", с какого возраста появляются симптомы болезни Альцгеймера и что предпринимает медицина, чтобы побороть это заболевание.

Кому угрожает болезнь Альцгеймера?

Врач-гериатр лечит пациентов преклонного возраста, а геронтолог изучает закономерности развития процессов старения, его механизмы и условия. Валерий Новосёлов, который является автором около десятка книг об искусстве старения, советует обратить внимание на свой образ жизни:

  • курение,
  • злоупотребление алкоголем,
  • ожирение (здесь речь не об избыточном весе),
  • стрессы,
  • одиночество

и другие вещи нежелательны.

К сожалению, процесс старения отменить невозможно, а выделенные на лечение болезни Альцгеймера миллиарды долларов пока не привели к позитивным результатам. Учёным не удаётся выяснить этиологию данного заболевания.

По словам собеседника "Правды.Ру", играют роль сопутствующие старению факторы, такие как наличие деменции или болезни Альцгеймера у близких родственников. Валерий Новосёлов рассказал среди прочего о разоблачении мифов о долгожителях, о том, почему вредно много работать, и привёл ещё много интересных фактов.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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