Можно ли победить болезнь Альцгеймера

Врач-гериатр и геронтолог Валерий Новосёлов расскажет, с какого возраста появляются симптомы болезни Альцгеймера, что предпринимает медицина, чтобы побороть это заболевание.

Гериатр специализируется на оказании помощи пациентам преклонного возраста. В основном пациентами гериатра становятся люди в возрасте старше 60 лет. Гериатр координирует лечение, которое назначают другие специалисты. Если гериатр осуществляет диагностику, проводит курс лечения и определяет оптимальный комплекс профилактических мер, то геронтолог — это учёный, который изучает закономерность развития процессов старения, его механизмы и условия.

Солдаты, которые испытали на себе действие ударных волн, больше других рискуют заработать болезнь Альцгеймера. Такой вывод на основании исследований на крысах сделала группа учёных Университета Северной Каролины в Пембруке.

Недавно генетики обнаружили способ омоложения стволовых клеток и пришли к выводу, что генерация нейронов происходит в гиппокампе. С возрастом его способность производить нейроны становится ниже. Поэтому у человека иссякают возможности к запоминанию информации. Особенно это можно заметить у людей с болезнью Альцгеймера.

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