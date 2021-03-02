Садовод о малоизвестных тонкостях огорода на подоконнике

Профессиональный садовод, телеведущая, эксперт Союза садоводов России, Ольга Воронова обратила внимание садоводов-любителей на некоторые нюансы выращивания огорода на подоконнике.

Огород на подоконнике. Цветы на балконе

Собеседница "Правды.Ру" рассказала, на что следует обращать внимание, если вы решили выращивать огород на подоконнике или на балконе. Каким должно быть освещение в зимнее время года? Например, фитосветильники должны быть мощностью не менее 20 Ватт и располагаться на расстоянии 20-25 см от грунта. Для стандартного подоконника (около 11 см) вполне достаточно двух таких ламп.

Что касается выбора семян для рассады, следует выбирать те, на этикетках которых указано, что они предназначены для сложных или стрессовых условий выращивания. Такие семена годятся и для посадки на дачных участках.

Особенное внимание наших зрителей обращаем на сведения об использовании микоризы, а также вулканического цеолита (наполнитель кошачьего туалета).

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