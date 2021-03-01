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Азербайджан переформатирует международные отношения

Правда ТВ

В ходе большой пресс-конференции, состоявшейся 26 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев осветил ряд вопросов, связанных с мирным периодом, наступившим после окончания вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Карабах. По итогам интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Азербайджан, по словам президента, сумел закрыть скорбную страницу Ходжалы 1992 года, восстановив историческую справедливость, но не намерен продолжать конфронтацию в регионе.

Глава государства считает, что вопрос урегулирован и теперь надо максимально заняться строительством мира, перевооружением армии по турецкому образцу, пополнением запасов оружия, экономическими программами развития Нагорного Карабаха.

Значительное внимание уделяется восстановлению полностью разрушенного региона и новым международным отношениям, сложившимся на Южном Кавказе.

В центре всех интересов Азербайджана — отношения с Россией и возможность мирного диалога с армянским народом.

Об этом рассказывает военный обозреватель Александр Артамонов.

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Автор: Александр Артамонов, Редактор: Елена Тимошкина
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