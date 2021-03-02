Огород на подоконнике: ожидание и реальность

Профессиональный садовод, телеведущая, эксперт Союза садоводов России, садовод Ольга Воронова поделится со зрителями тонкостями выращивания огорода на подоконнике.

Выращивание растений на подоконнике в корне отличается от естественного процесса, который происходит под воздействием солнечных лучей в грунте. В квартире и даже в доме гораздо меньше освещения и землицы, хоть заставьте его большими кадками.

Кроме этих бросающихся в глаза проблем, есть и такие тонкости, как выбор семян, правильная посадка и уход и ещё много такого, что может посоветовать специалист.

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