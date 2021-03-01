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В октябре в Москве пройдет главный женский форум 2021 года

Правда ТВ

Вы всё ещё думаете, что удел любой женщины — это стоять на кухне и варить борщ? XXI век показывает, что всё не так просто и сегодня прекрасный пол может вполне соперничать с мужчинами, например, в сфере бизнеса.

Главный ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 2021 года — О чем будут говорить?

"Женщина третьего тысячелетия” — уникальная бизнес-площадка-форум для представления женщин малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, которая объединяет женщин разных конфессий и оказывает позитивное влияние на укрепление женского движения в России и взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

Форум состоится 15-17 октября 2021 года, Москва, ВДНХ, Павильон №55.

О форуме главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказали президент РОО "Интернациональный Союз женщин", руководитель Международного проекта "Руками женщины", Официальный коллаборатор Ассоциации организаций средиземноморских деловых женщин (AFAEMME) Альфия Амирова и президент ГК "Атлас здоровья", вице президент РОО "Интернациональный Союз Женщин", эксперт международного уровня по медицинском туризму Анна Василец.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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