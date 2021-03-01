Алексей Воронцов: "Кто не хочет учиться, тот ходит в школу!"

Директор Открытого института "Развивающее образование" Алексей Воронцов полагает, что альтернативную систему образования лучше называть вариативной или инновационной.

В чём смысл альтернативной системы образования

Всегда хорошо, когда есть выбор, уверен собеседник "Правды.Ру". Алексей Воронцов предлагает задуматься над тем, должно ли развитие опережать обучение, или наоборот.

"Кто не хочет учиться, тот ходит в школу", — этот афоризм от Алексея Воронцова лишь на первый взгляд кажется парадоксом.

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