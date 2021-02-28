Необычная неделя: "Искандеры" и Пашинян, Лукашенко и Россия

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой — Елена Пономарёва, профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, публицист.
Эти и другие темы обсудили собеседники очередной "Необычной недели".
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.