Необычная неделя: "Искандеры" и Пашинян, Лукашенко и Россия

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой — Елена Пономарёва, профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, публицист.

Искандеры "подбили" Пашиняна, а Лукашенко не хочет жениться на России

В Армении назревает государственный переворот. Армия пошла против Пашиняна

Почему Лукашенко даже после протестов не спешит в союз с Россией?

Политика России в отношении СНГ

Россия — изгой в глазах Евросоюза

Эти и другие темы обсудили собеседники очередной "Необычной недели".

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