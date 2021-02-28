Сказки глазами психолога: Снежная королева - "мертвая мать"

В студии "Правды.Ру" психолог Светлана Шарко продолжает анализировать известные всем с детства сказки.

Снежная королева - «мертвая мать»

Случалось ли вам испытывать ощущение "когда я злой, то я плохой"? Вы видели, когда добрая мама внезапно превращается в Снежную королеву, когда вы поступаете не так, как от вас ожидали? Приходилось ли вам чувствовать себя замороженным Каем или спасительницей Гердой? А может быть, вас влекут недоступные холодные женщины или мужчины? Кто такая Снежная королева и какие этапы инициации вам нужно пройти, чтобы вырваться из этого сценария жизни? Обо всем этом в программе "Известные сказки глазами психолога" рассказывает психолог Светлана Шарко.

Ведущая программы — Маргарита Кичерова.

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