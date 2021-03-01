Альтернативное образование набирает обороты

Кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования РФ, лауреат премии мэра Москвы в области образования Алексей Воронцов объяснит в видеоэфире "Правды.Ру", в чём смысл и задачи альтернативной системы образования.

Алексей Борисович — автор многих книг, статей, публикаций по образовательной системе Эльконина — Давыдова. Им создан уникальный Экспериментальный учебный комплекс "Школа развития" в Москве, который с 1992 года занимается построением целостной школы развивающего обучения.

В настоящее время Алексей Воронцов работает над проектом построения сетевой старшей школы РО — "INDI-school", в котором задействовано 15 школ РФ и более 600 учащихся старшей школы.

Алексей Воронцов — основатель и бессменный организатор Международной Олимпиады школ РО, которая проводится в РФ с 1994 года. Участник и других проектов РО:

"Подростковая школа",

"Школьная система оценки качества образования",

"SAM",

"Стандарт нового поколения",

"Инновационные УМК НФПК".

Основным смыслом в становлении и развитии образовательной системы Эльконина — Давыдова является личный проект по созданию альтернативной традиционной системы оценивания учащихся на разных ступенях школьного образования.

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