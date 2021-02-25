"Альфа": дела и люди. Интервью с легендарным командиром

Как и для чего создавалась группа "А"? Почему она в полном смысле считалась группой Андропова? В 1993-м Ельцин приказал штурмовать Белый дом, но командир "Альфы" отказался и сделал всё по-другому, без кровопролития. Почему у решившего разогнать "Альфу" Ельцина это тогда не получилось? Подчинённые Зайцева за глаза называли его папой. Знал ли он об этом? Что побудило его взяться за перо и написать две книги о своём подразделении?
Об этом и многом другом в эфире программы "Правды.Ру" с Героем Советского Союза, генерал-майором, легендарным командиром группы "А" Геннадием Зайцевым.
Ведущий — журналист Сергей Каргашин.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.