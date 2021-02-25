"Альфа": дела и люди. Интервью с легендарным командиром

Как и для чего создавалась группа "А"? Почему она в полном смысле считалась группой Андропова? В 1993-м Ельцин приказал штурмовать Белый дом, но командир "Альфы" отказался и сделал всё по-другому, без кровопролития. Почему у решившего разогнать "Альфу" Ельцина это тогда не получилось? Подчинённые Зайцева за глаза называли его папой. Знал ли он об этом? Что побудило его взяться за перо и написать две книги о своём подразделении?

«Альфа»: дела и люди

Об этом и многом другом в эфире программы "Правды.Ру" с Героем Советского Союза, генерал-майором, легендарным командиром группы "А" Геннадием Зайцевым.

Ведущий — журналист Сергей Каргашин.

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