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Какой памятник должен стоять на Лубянке

Правда ТВ » Точка зрения

Президент Национального фонда "Возрождение русской усадьбы" Виссарион Алявдин расскажет о выборе памятника для Лубянской площади. Зачем москвичам позволили проголосовать?

Какой памятник должен стоять на Лубянке

На столичном портале "Активный гражданин" запущено голосование, кому из двух исторических деятелей — "полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому" — нужно поставить памятник в центре Москвы. Инициатором голосования стала региональная Общественная палата, которая получила два юридически оформленных предложения.

Памятник Дзержинскому скульптора Евгения Вучетича был установлен на Лубянской площади у здания КГБ в 1958 году. В 1991 году его снесли после провала августовского путча. В настоящее время монумент находится в парке "Музеон".

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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