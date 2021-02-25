Готова ли Россия к разрыву отношений с Евросоюзом?

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Эти риски раз за разом растут. Перейдёт ли Россия от слов к делу?
В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает российско-европейские отношения с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором СПбГУ, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальей Ерёминой.
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Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.