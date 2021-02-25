Как изменится образование в России в ближайший год

Директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о состоянии российского образования.

Как изменится образование в России в 2021? — ОБЗОР ТРЕНДОВ

Как оценивается современное образование в России?

Всероссийские проверочные работы — насколько они эффективны?

Как "дистанционка" повлияла на методы проверки качества обучения?

Школа сегодня — это зубрежка тестов ЕГЭ — так ли это?

Почему популярны репетиторы? Школа не в состоянии подготовить к ЕГЭ?

Олимпиады — есть ли подводные камни?

За дистанционным образованием будущее?

Ресурсы с готовыми решениями задач и ответами на ЕГЭ — что с ними делать?

Об этом и многом другом в эфире "Правды.Ру".

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