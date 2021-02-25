Украину ожидает переформатирование госустройства

Решения Службы национальной безопасности (СНБО) Украины от 19 февраля по вопросам Донбасса и санкциям в отношении олигарха Виктора Медведчука связаны с попыткой удержания рейтинга президента Владимира Зеленского.

Какие неприятные открытия ожидают Украину?

Об этом заявил в программе "Точка зрения" старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

Заметим, что, по словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, СНБО "заставили вернуться к решению от 5 декабря 2019 года, на котором рассматривались пять сценариев для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей". Санкции против лидера оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука применили не по суду, а просто после президентского указа по причине "осуществления им террористической деятельности".

Александр Гущин отметил, что действиями президента Украины управляют два фактора — внутриолигархическая борьба и американское внешнее управление.

Решения СНБО по Медведчуку призваны показать олигархам, что могут последовать и санкции против них, не случайно Пётр Порошенко переписал на себя телеканал "Прямой" за день до заседания СНБО. По словам Порошенко, была информация, что телеканал намерены закрыть, что против "Прямого" СНБО может рекомендовать ввести санкции.

Игорь Коломойский, со своей стороны, попал под санкции США, у него там начали конфискацию имущества. В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать "проблемные" банки, в том числе "Приватбанк" Коломойского, бывшим собственникам.

Конечно, среди олигархов, по мнению Александра Гущина, Медведчук выбран не случайно — чтобы нанести удар по пророссийскому электорату, который на выборах во втором туре голосовал за Зеленского. Но за два года Зеленский не смог выполнить данное этому избирателю обещание по реинтеграции Донбасса и в условиях падения рейтинга решил ставить на избирателя Порошенко. Но здесь он не достигнет успехов. А вот левый электорат окончательно потеряет, отметил эксперт.

"Зеленский ничего не смог решить в Донбассе, поэтому ради сохранения рейтинга делает "патриотические" шаги", — сказал "Правде.Ру" Александр Гущин.

По словам политолога, Украину в ближайшее время ждут большие институциональные изменения. Внутренняя обстановка на Украине остаётся крайне нестабильной, в Донбассе налицо обострение обстановки, поэтому возможно переформатирование государственного устройства, вплоть до изменения Конституции в пользу парламентской республики, сказал Александр Гущин.

Влияние России на политическую повестку Украины ограничено, но реакция Москвы на атаку против Медведчука будет — и будет асимметричной, отметил эксперт. Возможно, в плане давления по экономическим вопросам, так как по поставкам топлива Украина через предприятия Медведчука получала дешёвое топливо — теперь оно будет дорогое. Возможно, будет оказана дополнительная поддержка (в том числе военная) Донбассу, это будет давлением на Киев.

По словам эксперта, реализация плана военного захвата Донбасса ВСУ возможна только после отмашки из Вашингтона, но это пока маловероятное решение. Европа же будет устранятся от украинских дел, считает Александр Гущин, она расколота по украинскому вопросу, и у неё много собственных проблем.

Смотрите программу "Точка зрения" с Александром Гущиным на YouTube-канале "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова.

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