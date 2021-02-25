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Какие неприятные открытия ожидают Украину?

Правда ТВ » Точка зрения

Содержательную часть решений, принятых СНБО Украины 19 февраля, можно разбить на две части: о войне в Донбассе — под грифом "секретно", и по санкциям против граждан и предприятий Украины и РФ.

Какие неприятные открытия ожидают Украину?

По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, в первой части Службу национальной безопасности (СНБО) "заставили вернуться к решению от 5 декабря 2019 года, на котором рассматривались пять сценариев для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Что это за сценарии расскажет в программе "Точка зрения" заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

Во второй части решений были наложены санкции против украинского политика Виктора Медведчука и его жены. Их применили не по суду, а просто после президентского указа по причине "осуществления террористической деятельности".

Украинские спецслужбы выявили "депутатские схемы" поставок угля с оккупированных территорий Донбасса, что закон трактует как финансирование терроризма.

До недавних пор Медведчук представлял интересы Украины в переговорах по Донбассу. В то же самое время его семья и соратник по партии ОПЗЖ Тарас Козак обзавелись топливными активами в Ростовской области, на границе с непризнанными Донецкой и Луганской республиками. В частности, они владеют акциями «Новошахтинского завода нефтепродуктов»

Ранее были блокированы три всеукраинских телеканала, которые через Козака Медведчук контролировал.

Им на три года выдана "черная метка": блокируются активы, останавливаются торговые операции, включается механизм препятствования выводу капиталов за пределы Украины.

  • Почему Владимир Зеленский осмелился на противоправные действия?
  • Почему ранее Медведчуку была гарантирована неприкосновенность? Как он  регулярно, беспрепятственно и напрямую до сих пор перемещался самолётом в Москву и обратно? Ведь Украина отменила авиасообщение с Россией еще в октябре 2015-го.
  • Были ли секретные протоколы к Минским соглашениям, гарантирующими Медведчуку особые права?
  • Связаны ли между собой два решения СНБО?
  • Как на эти санкции ответит Медведчук?
  • Президент РФ Владимир Путин? 

Смотрите на YouTube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с Александром Гущиным 25 февраля. Ведёт программу Любовь Степушова.

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