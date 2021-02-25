Какие неприятные открытия ожидают Украину?

Содержательную часть решений, принятых СНБО Украины 19 февраля, можно разбить на две части: о войне в Донбассе — под грифом "секретно", и по санкциям против граждан и предприятий Украины и РФ.

По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, в первой части Службу национальной безопасности (СНБО) "заставили вернуться к решению от 5 декабря 2019 года, на котором рассматривались пять сценариев для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Что это за сценарии расскажет в программе "Точка зрения" заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

Во второй части решений были наложены санкции против украинского политика Виктора Медведчука и его жены. Их применили не по суду, а просто после президентского указа по причине "осуществления террористической деятельности".

Украинские спецслужбы выявили "депутатские схемы" поставок угля с оккупированных территорий Донбасса, что закон трактует как финансирование терроризма.

До недавних пор Медведчук представлял интересы Украины в переговорах по Донбассу. В то же самое время его семья и соратник по партии ОПЗЖ Тарас Козак обзавелись топливными активами в Ростовской области, на границе с непризнанными Донецкой и Луганской республиками. В частности, они владеют акциями «Новошахтинского завода нефтепродуктов»

Ранее были блокированы три всеукраинских телеканала, которые через Козака Медведчук контролировал.

Им на три года выдана "черная метка": блокируются активы, останавливаются торговые операции, включается механизм препятствования выводу капиталов за пределы Украины.

Почему Владимир Зеленский осмелился на противоправные действия?

Почему ранее Медведчуку была гарантирована неприкосновенность? Как он регулярно, беспрепятственно и напрямую до сих пор перемещался самолётом в Москву и обратно? Ведь Украина отменила авиасообщение с Россией еще в октябре 2015-го.

Были ли секретные протоколы к Минским соглашениям, гарантирующими Медведчуку особые права?

Связаны ли между собой два решения СНБО?

Как на эти санкции ответит Медведчук?

Президент РФ Владимир Путин?

Смотрите на YouTube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с Александром Гущиным 25 февраля. Ведёт программу Любовь Степушова.

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