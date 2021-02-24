Иммунолог о преимуществах разных вакцин от коронавируса

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании ООО "Клиникал Экселанс Груп", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прояснил для зрителей "Правды.Ру" ситуацию с отечественными вакцинами против COVID-19.

По какой причине медики пользуются различными способами доставки вакцин, в том числе через нос, рот или глаза?

Какие у ожидания от применения новых вакцин, на какой срок можно рассчитывать, что вакцинация убережет от заражения коронавирусом?

Среди прочего собеседник "Правды.Ру" разъяснил, почему намного чаще упоминают флагмана нашей промышленности "Спутник V" и значительно меньше говорят о других отечественных вакцинах, например, о "ЭпиВакКороне". Что будет с вакцинацией при дальнейшем мутировании вируса SARS-CoV-2 и ещё много интересных подробностей.

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