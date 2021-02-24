На Западе решили, что делать с Россией

Прошедшая неделя ознаменовалась несколькими встречами западных политиков самого высокого ранга, на которых они обсуждали, что делать с Россией.

О чём говорят итоги G7, Мюнхенской конференции и встречи глав МИД 27 стран ЕС, рассказывает в программе "Точка зрения" немецкий политолог Александр Рар.

Встреча G7 прошла в закрытом режиме. По итогам встречи президент США Джо Байден и G7 призвали российские власти освободить Алексея Навального.

На Мюнхенской конференции Байден больше критиковал Китай, под лозунгом "Америка вернулась" канцлер ФРГ Ангела Меркель делала Америке комплименты и ловко обошла тему России, а президент Франции Эммануэль Макрон вообще сказал, что с Россией нужно договариваться. Ни слова о санкциях, ни слова о "Северном потоке-2", ни слова о Навальном.

На заседании глав МИД 27 стран 22 февраля Евросоюз ввёл санкции против россиян, "ответственных за нарушения прав человека в отношении Алексея Навального", которым и так запрещено иметь имущество за рубежом.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что главы МИД стран сообщества решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сообщество не может ввести санкции против российских бизнесменов (как просил Навальный), поскольку для этого нет юридических оснований.

"Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся", — сказал Боррель.

Боррель подчеркнул, что достигнут консенсус в понимании того, что "Россия движется к становлению авторитарного государства и отдаляется от Европы", что особенно стало понятно во время его визита в Москву.

"Россия не заинтересована в сотрудничестве с ЕС, а, наоборот, ищет конфронтации и желает разрыва отношений с Евросоюзом", — заявил дипломат.

Главы МИД решили, что Брюсселю нужен новый подход по отношению к России.

"Он определяется тремя действиями: противодействие, когда Россия нарушает права человека, сдерживание, когда, например, есть дезинформация и кибератаки, и вовлечение в диалог там, где у нас есть интересы", — добавил Боррель.

В МИД РФ отреагировали на новые санкции. Там подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми "постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" гражданина России (Навального), который был осуждён за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством".

"Евросоюз упустил очередную возможность переосмыслить курс давления и санкций в отношении РФ", говорится в заявлении ведомства.

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Смотрите 24 февраля программу "Точка зрения" с Александром Раром на YouYube канале "Правды.Ру". Ведущая Любовь Степушова.

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