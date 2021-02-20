Александр Морозов: "Как музыкой разбудить сердца"

В авторской программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная "Правды.Ру" — композитор, певец, трижды Народный артист — Народный артист России, Украины и Молдавии — Александр Морозов.

Как музыкой разбудить сердца

Почему его детство прошло в интернате? Какое отношение он имеет к легендарной группе "Форум"? Что связывает композитора и поэта Николая Рубцова? Почему его называют "самый народный композитор России"? Что его заставило взяться за создание театра песни "Самородок"? Чем ему обязан Николай Басков? Почему композиторы сейчас продают песни, а не отдают их даром, как это было в советское время? Каким ветром его занесло на Кипр?

Об этом и многом другом в эфире программы "Творческая гостиная "Правды.Ру".

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