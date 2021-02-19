"Необычная неделя": продкарточки, НАТО и трампизм

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" - политолог Владимир Шаповалов.

Ни одно из важных событий этой недели не упущено из внимания.

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