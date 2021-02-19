Красная Шапочка — охотница на Волка под прикрытием

Красный цвет — цвет сексуальности. Зачем мама отпустила дочку в лес одну? Можно ли разговаривать с незнакомцами? Когда позвать на помощь лесорубов и не поздно ли? Как мы неосознанно притягиваем Волков в нашей жизни и о чём сказка про Красную Шапочку на самом деле?
Об этом рассказывает психолог Светлана Шарко.
Ведущая — Маргарита Кичерова.
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