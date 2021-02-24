Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "Клиникал Экселанс Груп" Николай Крючков объяснит зрителям "Правды.Ру", чем вызвано появление вакцины против коронавируса в виде капель в нос, а также для кого она в первую очередь предназначена.
В Москве проведут испытания вакцины от коронавируса в виде капель в нос, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал о начале третьей фазы исследований однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт".
Почему в СМИ намного чаще упоминают "Спутник V" и значительно меньше говорят о других вакцинах? Разве они менее эффективны?
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