Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

Военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов поделится со зрителями канала "Правда.Ру" историческими сведениями о подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской.

По-гречески "Зоя" значит "жизнь". Земной путь красноармейца Космодемьянской оборвался в 18 лет во время выполнения боевого задания. Эта комсомолка из семьи священнослужителей стала символом борьбы советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В 1990-х годах в постсоветской печати стали публиковать материалы, которые отрицали подвиг героини и оскорбляли память о ней. Зое Космодемьянской приписывали шизофрению, в деревне Петрищево, где она выполняла боевое задание, якобы не было гитлеровцев, также писали о том, что без приказа командира диверсионно-разведывательной группы она пыталась поджечь дома местных жителей.

Действительно, девушку немцы схватили по наущению старосты, две местные жительницы били её за поджог их домов, за что позднее были расстреляны в соответствии с уголовным кодексом за пособничество врагу. В СССР эти сведения были засекречены, что отчасти способствовало появлению на волне антисоветчины подлых инсинуаций.

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