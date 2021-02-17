Почему «съезд победителей» в Белоруссии не победил

Прошедшее Всебелорусское народное собрание (ВНС), действительно, было "съездом победителей", но никто не знает, навсегда ли они победили.

Лукашенко с Путиным, но не с Россией

Об этом сказал в эфире программы "Точка зрения" руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

По словам эксперта не прозвучал ответ на главный вопрос, что делать с экономикой страны, которая не может больше функционировать, как социалистическая.

Не случайно Лукашенко сказал, что Белоруссия не собирается "вставать на колени перед бизнесом, как это сделали в России". Он также отметил, что власти поддержат бизнес, если тот будет социально ответственным.

Понятно, что Александр Лукашенко не предполагает реформ по переходу к рыночной экономике, заметил Николай Межевич.

Эксперт уверен, что стабильности, а уж тем более поступательного движения такое решение не принесёт. Так же с осторожностью Лукашенко будет относится к приватизации госпредприятий российским бизнесом (если встанет такой вопрос под давлением РФ) — только по его личному распоряжению.

Николай Межевич подчеркнул, что без помощи России кредитами, недорогими углеводородами, преференциями в торговле нефтепродуктами на экспорт, "белорусская модель" бы не состоялась, но Россия дальше уже не может её поддерживать в нынешнем виде.

Эксперт согласился, что Александр Лукашенко, возможно, считает виновными в попытке "блицкрига" в Белоруссии в августе российских либералов в правительстве, которые по приказу Запада попытались его свергнуть.

"Да, Антон Силуанов (министр финансов — Ред.) — либерал, но у руля государства стоит не Силуанов", — отметил Николай Межевич. Он добавил, что в экономике либералы полезны и есть и в Белоруссии, например, глава ЦБ Павел Каллаур, который спас белорусский рубль от "падения в пропасть".

Николай Межевич полагает, что Москве надо продолжать работать с Лукашенко в плане экономической интеграции, её усиливать по всем направления, если "мы хотим сохранить "белорусский балкон", который защитит Россию от нападения НАТО" и будет препятствием "при движении по Смоленскому тракту".

В этом плане эксперту кажется обнадёживающим заявление на ВНС главы МИД Белоруссии Владимира Макея, что закрепленная в действующей Конституции приверженность к нейтралитету устарела и больше не соответствует текущей геополитической обстановке в мире. Николай Межевич уверен, что Кремль будет подталкивать Минск к работе в этом направлении.

Эксперт уверен, что предстоит долгий и непростой путь по объединению двух стран, но он неизбежен, и надо меньше слушать критику Запада о "ползучей аннексии" Белоруссии Россией.

Запад давно потерял моральное право давать свои оценки событиям в мире, подчеркнул Николай Межевич.

Власти Белоруссии 11-12 февраля провели в Минске шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС), в котором участвовали 2700 человек.

Смотрите программу "Точка зрения" с Николаем Межевичем 17 февраля на YouTube канале "Правды.Ру".

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