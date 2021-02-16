Кто подменил Сергея Лаврова?

Министра иностранных дел Сергея Лаврова как будто подменили, из "белого и пушистого зайчика" он стал "ястребом".

К замечанию о том, что ЕС ненадёжный партнёр, глава МИД РФ пригрозил разрывом с ним отношений и добавил, что "это (разрыв) происходит уже очень много лет, и инициатор — Европа".

"Унижение Евросоюза произошло в 2014 году, в период кризиса на Украине", — сказал Лавров.

Что произошло с министром, который слывёт приверженцем поиска компромиссов?

Это попробует объяснить гость программы "Точка зрения", старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

В Европе болезненно восприняли результаты визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, его обвиняют в попустительстве "агрессивному поведению" России, в том, что он "сдал" Алексея Навального и, вообще, не стоило и посещать Москву.

Действительно, Боррель произнёс похвальные слова в адрес российской вакцины от коронавиркса "Спутник V". Но разве это повод для травли?

Какие решения примет саммит министров иностранных дел 27 стран Евросоюза 22 февраля?

Если ЕС констатирует, что Навального можно защищать, но тогда нужно защищать и Эдварда Сноудена, и Джулиана Ассанжа, надо возмущаться, что их преследуют, пожизненным заключением угрожают.

Почему из штурмовавших Капитолий в США делают преступников и сажают в тюрьму под громкие аплодисменты западной прессы, а когда в Грузии или на Украине откровенные боевики штурмуют парламенты, то это хорошо, это святая святых? Почему такие откровенные стандарты двойной морали?

Россия никуда не уходит из Европы, будет развивать отношения с ее отдельными странами, сказал Лавров. Можно ли преодолеть кризис отношений? Или России надо "уходить" на Восток? Каких последствий опасается президент Владимир Путин, когда говорит о признании независимости ЛДНР?

Смотрите программу "Точка зрения" 16 февраля с Владимиром Оленченко на YouTube канале "Правды.Ру". Ведущая — Любовь Степушова.

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