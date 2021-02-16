Безопасность кнопочных телефонов - правда или бред?

Специалист по международной безопасности Виктория Легранова популярно объяснит в видеоэфире "Правды.Ру", кому следует, а кому нет переходить на кнопочные телефоны.
Что и у кого можно украсть, воспользовавшись его телефоном? Так ли надежны устаревшие модели средств мобильной связи?
Сегодня, по словам президента Республики Беларусь, "умные люди" уже давно перешли на кнопочные телефоны. Вместо смартфонов Александр Лукашенко призывает использовать обычные кнопочные телефоны.
Напомним, всего лет пять назад Лукашенко назвал "гаджеты, айфоны, плафоны и прочее" новейшими технологиями, которые будут приносить богатство в будущем. В то время было сказано также о планах развивать в стране направление высоких технологий.
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