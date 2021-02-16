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Виноват ли Топилин в провале пенсионной реформы

Правда ТВ » Точка зрения

Громкую отставку руководителя Пенсионного фонда "Правда.Ру" обсудит с директором по развитию пенсионного бизнеса Инвестиционной Группы "Русские Фонды" Виталием Плотниковым.

Вместо главы Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина назначен глава Фонда социального страхования (ФСС) Андрей Кигим. Действительно ли отставка Топилина связана с провалом пенсионной реформы?

Прежде чем написать закон и принять его в парламенте, необходимо объединить базы данных. В ПФР — в основном граждан, в ФСС — юридические лица. После этого физлицам не придётся обегать пороги разных фондов, поскольку все должно быть в одном месте.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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