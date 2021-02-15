Пушкин был обречён за 20 лет до гибели

Как полагает писатель, публицист, краевед, поэт, кандидат филологических наук Арсений Замостьянов, смерть Пушкина была предопределена заранее и избежать её было никак невозможно.
Об этом он рассказал в видеоэфире "Правды.Ру". По словам эксперта, мало кто знает, что празднование в 1937 году столетия со дня смерти поэта было связано не с тем, о чём чаще всего говорили недруги.
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