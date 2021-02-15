Белоруссия: кому выгодна новая Конституция?

VI Всебелорусское народное собрание, прошедшее на прошлой неделе в Минске, не принесло сенсаций, но подтвердило уверенность власти в ранее выбранном курсе. При этом большинство вопросов, которые наблюдающие за белорусскими событиями задавали в последние месяцы, остались практически без ответов.

Вернутся ли на улицы белорусских городов массовые протесты? Когда уйдёт Лукашенко? Как и когда пройдёт референдум по принятию новой Конституции? Какие перемены ожидают политическую систему Белоруссии? Какие новые институты появятся в политике и каких новаторских решений стоит ожидать в экономике?

Показалось также, что и судьба Союзного государства, о которой много говорили накануне, стала еще более неопределённой.

Эти и другие темы в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров поднимет в беседе с политологом, доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем. Следите за видеоэфирами "Правды.Ру".

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