С фонариком в светлое будущее?

В гостях у Дарьи Митиной — Георгий Федоров, председатель движения "Гражданская солидарность", президент Центра социальных и политических исследований "Аспект".

Что это вчера такое было с фонариками? Точно ли власть можно взять, зажигая фонарики в День влюблённых? Либеральный протест деградировал и спёкся или разрастётся к осенним выборам? А только ли он либеральный? Возвращение берлинского пациента — сознательный акт или провокация, и если провокация, то чья? Какие ошибки совершает власть, какие — оппозиция? Почему быть против Путина не означает автоматически быть за Навального? Какую позицию в нынешней ситуации нужно занимать тем, кто, с одной стороны, против олигархов и полицейщины, а с другой стороны, не хочет перехода страны из рук одной группы буржуазии в руки другой? Как вам манифесты Явлинского, Богомолова, Сергея Зверева? Сколько манифестов мы ещё прочитаем в ближайшее время?

Ищем ответы на эти вопросы с экспертом сегодня в видеостудии "Правды.Ру".

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