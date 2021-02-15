Гибель Пушкина предсказала гадалка

Кандидат филологических наук, заместитель главного редактора журнала "Историк", писатель, публицист, краевед, поэт Арсений Замостьянов расскажет сегодня в видеостудии "Правды.Ру" о дуэли, которая состоялась 27 января (8 февраля) 1837 года на Чёрной речке. Как случилось, что неплохой стрелок и участник четырёх дуэлей Пушкин ранил Дантеса, а сам погиб.

Александр Сергеевич Пушкин вызывал и сам получал вызовы на 29 дуэлей, однако 24 из них так и не состоялись, а в четырёх не было пострадавших. Популярная среди столичной аристократии гадалка Александра Филипповна Кирхгоф за 20 лет до смертельной дуэли предсказала поэту:

"Во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что будет ему сделано неожиданное выгодное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году жизни не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека, которых и должен он опасаться".

Суеверный Пушкин поверил хиромантке, поскольку все её пророчества сбывались, и как мог избегал блондинов и лошадей белой масти. Жорж Шарль де Геккерен д'Антес:

был светловолосым,

как корнет Кавалергардского полка носил белый мундир,

у него было светло-гнедая лошадь.

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