Эндокринолог о волшебных свойствах зелёного чая

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова о волшебных свойствах зелёного чая. Очередная "утка" от СМИ или научная сенсация? Сегодня вы об этом узнаете, посмотрев видеоэфир "Правды.Ру".

Вещество из зелёного чая способно уничтожать раковые клетки, заставляя их производить молекулы белка p53. Ген p53 управляет производством белка, который отвечает за механизм самоуничтожения клетки в том случае, если в её ДНК появляются серьёзные повреждения. Из-за мутаций в этом гене появляется множество разных раковых опухолей. Кроме того, из-за подобных мутаций опухоль гораздо лучше сопротивляется химиотерапии.

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