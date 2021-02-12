Дюймовочка — трофейная жена?

Вы мечтаете о принце, а в вашей жизни, словно Дюймовочке, встречаются "маменькины сынки", подобные Лягушонку? Или на первом месте у вашего избранника не вы, а друзья, как у Жука? А может быть, вы нужны для статуса человека, которого интересуют только деньги и власть?
Как разобраться в своей жизни и себе, расскажет психолог Светлана Шарко в программе видеостудии "Правды.Ру" "Известные сказки глазами психолога".
Ведущая программы — Маргарита Кичерова.
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