Автоэксперт о новых правилах ТО

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто недоумевает, откуда у минэкономразвития появилась идея о новых правилах проведения ТО, в то время как, по статистике, технически неисправное транспортное средство становится причиной аварии лишь в 3% случаев. Техосмотр не влияет на ДТП — в 90% случаев причиной аварии является человеческий фактор.

Наказание за езду без техосмотра

Собеседник "Правды.Ру" приводит статистические данные о причинах ДТП на российских дорогах, о неготовности пунктов ТО к проведению техобслуживания по новым правилам. Если до пандемии в РФ насчитывалось около 5,5 тысячи пунктов ТО, то сейчас их количество сократилось до 2-2,5 тысячи. Существуют и иные препятствия для оформления диагностических карт по новым правилам, которые быстренько одобрили депутаты.

Куда более важным автоэксперту кажется увеличение стоимости легковых автомобилей, равно как и стоимость утилизационного сбора. Вот это может сильно ударить по карману автовладельцев.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правды.Ру"