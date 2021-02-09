Что изменилось в Молдавии при Санду?

Ситуация в Молдавии напоминает зарисовки из сумасшедшего дома: президент выдвигает кандидатуру премьера и призывает свою партию не голосовать за неё.

В программе "Точка зрения" принимает участие председатель молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

Президент Молдавии Майя Санду, которая выиграла выборы в ноябре, выдвинула кандидатуру бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы на пост главы правительства, который оказался вакантным после отставки Иона Кику.

Санду ждет, что парламент отклонит предложенную кандидатуру, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа. Прежде чем занять пост министра финансов, Гаврилица работала в Глобальном фонде инноваций в Лондоне.

Почему всё так сложно в Молдавии — выдвигать, чтобы отклонили?

Кому нужны досрочные парламентские выборы?

Останутся ли социалисты в большинстве после этих выборов?

Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне". Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Но Конституционный суд Молдавии от 21 января признал незаконным новый закон о функционировании языков, который вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке.

Что в этом законе неконституционного? Заинтересована ли Санду в сотрудничестве с Россией?

Зачем Санду поехала в Париж? Просить денег?

Изменилось ли что-нибудь при Санду в Молдавии? А что надо менять?

Согласно опросу, который провела на прошлой неделе Ассоциация социологов и демографов Молдавии, только четыре партии имеют шансы пройти в будущий парламент. Так, за партию "Действие и Солидарность" которая поддерживает Санду, проголосовали бы 33,9% респондентов, далее следует партия социалистов, которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон, с 33,2%. За ними идут партия "Шор" (12,9%) и "Наша партия" (7,5%) мэра города Бельцы Ренато Усатого. Остальные политические силы, по данным социологов, не смогут преодолеть 6-процентный барьер.

Президент в Молдавии наделен функциями модератора между партиями в период кризиса, и является главнокомандующим в случае войны, а также наделен правом обращения в Конституционный суд, может выпускать проекты законов и имеет право обращаться к народу за поддержкой, организовывая референдумы,

Смотрите 10 февраля на YouTube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с Игорем Тулянцевым.

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