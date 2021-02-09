Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Киев: не хотим покупать "Спутник V". Москва: другим больше достанется
Путин оценил работу российских судов
Как Россия и Украина впишутся в "зелёную" энергетику? 
"Слово "Россия" на две недели забыли": биатлонисты об атмосфере ЧМ
Во Франции 116-летняя монахиня вылечилась от COVID-19
Ростовские врачи спасли мужчину с застрявшей шариковой ручкой в мозгу
Спикер Госдумы раскритиковал главу Минэкономразвития
Шмыгаль поедет в Брюссель и обсудит перспективы Украины в НАТО
Алексей Агранович стал новым худруком "Гоголь-центра"

Что изменилось в Молдавии при Санду?

Правда ТВ » Точка зрения

Ситуация в Молдавии напоминает зарисовки из сумасшедшего дома: президент выдвигает кандидатуру премьера и призывает свою партию не голосовать за неё.

Что изменилось в Молдавии при Санду?

В программе "Точка зрения" принимает участие председатель молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

Президент Молдавии Майя Санду, которая выиграла выборы в ноябре, выдвинула кандидатуру бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы на пост главы правительства, который оказался вакантным после отставки Иона Кику.

Санду ждет, что парламент отклонит предложенную кандидатуру, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа. Прежде чем занять пост министра финансов, Гаврилица работала в Глобальном фонде инноваций в Лондоне.

  • Почему всё так сложно в Молдавии — выдвигать, чтобы отклонили?
  • Кому нужны досрочные парламентские выборы?
  • Останутся ли социалисты в большинстве после этих выборов?

Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне". Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке.  Но Конституционный суд Молдавии от 21 января признал незаконным новый закон о функционировании языков, который вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке.

  • Что в этом законе неконституционного? Заинтересована ли Санду в сотрудничестве с Россией?
  • Зачем Санду поехала в Париж? Просить денег?
  • Изменилось ли что-нибудь при Санду в Молдавии? А что надо менять?

Согласно опросу, который провела на прошлой неделе Ассоциация социологов и демографов Молдавии, только четыре партии имеют шансы пройти в будущий парламент. Так, за партию "Действие и Солидарность" которая поддерживает Санду, проголосовали бы 33,9% респондентов, далее следует партия социалистов, которую возглавляет экс-президент страны Игорь Додон, с 33,2%. За ними идут партия "Шор" (12,9%) и "Наша партия" (7,5%) мэра города Бельцы Ренато Усатого. Остальные политические силы, по данным социологов, не смогут преодолеть 6-процентный барьер.

Президент в Молдавии наделен функциями модератора между партиями в период кризиса, и является главнокомандующим в случае войны, а также наделен правом обращения в Конституционный суд, может выпускать проекты законов и имеет право обращаться к народу за поддержкой, организовывая референдумы,

Смотрите 10 февраля на YouTube канале "Правды.Ру" программу "Точка зрения" с Игорем Тулянцевым.

Подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе событий в России и мире.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Проклятие вундеркиндов: о чём умалчивают СМИ
Что изменилось в Молдавии при Санду?
Во Франции 116-летняя монахиня вылечилась от COVID-19
Ростовские врачи спасли мужчину с застрявшей шариковой ручкой в мозгу
Спикер Госдумы раскритиковал главу Минэкономразвития
Шмыгаль поедет в Брюссель и обсудит перспективы Украины в НАТО
Через что "артисты из народа" проходили в Советском Союзе
Алексей Агранович стал новым худруком "Гоголь-центра"
Полицейский ударил ножом посетителя ресторана на Урале
Американские приоритеты в Казахстане опять меняются
Популярное
Мир. Новости мира
После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.

После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Политика. Новости и аналитика
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Здоровье и профилактика
Британские врачи назвали предупреждающий признак инсульта
Бывший СССР
Казахский национализм: главные отличия от украинского
Руслан Веснянко Зеленский с протянутой рукой подобен Паниковскому Руслан Веснянко Усам Оздемиров Рынку жилья "сносит крышу" из-за ипотечного бума Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выборы в Госдуму потребуют больше агитпропа Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Проект "Навальный" финансируется извне и внутри страны. Кем?
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Мир. Новости мира
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников