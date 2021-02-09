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Как Россия и Украина впишутся в "зелёную" энергетику? 

Правда ТВ » Точка зрения

Скоро западные рынки будут закрыты для производителей из других стран по причине недостаточной "чистоты" их продукции.

Как Россия и Украина впишутся в «зеленую» энергетику?

Президент Джо Байден полностью изменил политику США в области энергетики, поставлена задача к 2035 году вырабатывать 100% американской электроэнергии из "чистых" источников (энергии солнца и ветра). Вся энергетика страны перейдёт на "зелёные" рельсы не позднее 2050 года.

Как сказал в программе "Точка зрения" сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — это тренд западных стран, которые могут себе позволить думать о том, что углеводороды конечны по своей природе и надо искать им альтернативу.

В развивающихся странах, таких как Китай, Индия, переход на ВИЭ не только не планируется, но и грозит коллапсом экономики. Что касается Украины, то она вынуждена следовать европейским курсом, в ином случае ЕС обложит её продукцию ввозными пошлинами под предлогом того, что она произведена на "грязной" электроэнергии.

Россия, по мнению эксперта, могла бы развивать свои "зелёные" технологии, оставаясь главным добытчиком нефти и газа в мире, однако пока ей это не представляется необходимым.

Дмитрий Марунич считает, что переход на ВИЭ поддерживается населением западных стран, потому что оно способно платить за более дорогое электричество. А вот в России и на Украине могут быть протесты по этому поводу, поэтому для для них "чистая" электроэнергия, не говоря уже об энергии в целом — сегодня непозволительная роскошь.

Тем не менее под западного потребителя уже подстраиваются компании по производству электромобилей, электроприборов отопления и других, так как их продажа будет приносить им немалый доход, а другая продукция не будет конкурентноспособна. Эта же тенденция заметна в банковском секторе — банки стимулируют кредитами "зелёную" энергетику, надеясь получить прибыли. В этот же сектор перетекают деньги частных инвесторов, они покупают акции "зелёных" компаний в надежде получать дивиденды.

Эксперт рассказал, почему технологии по производству водорода и ядерные электростанции не считаются чистыми. Водород производится из "грязного" сырья — газа и угля, а атомная энергетика — это проблема отходов и безопасности.

По мнению Дмитрия Марунича, программа США и ЕС по переходу энергетики на ВИЭ перспективна в долгосрочном плане, однако в США очень много лоббистов, придерживающихся позиции стимулирования добычи углеводородов, а, например, во Франции делают ставку на АЭС.

Поэтому будет идти параллельное развитие всех секторов энергетики, а будущее покажет, что из этой конкуренции выйдет. Возможно, изобретение "чистых" и недорогих методов производства водорода поставит его на первое место в списке ВИЭ.

Смотрите подробно программу "Точка зрения" с Дмитрием Маруничем на YouTube-канале "Правды.Ру". Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина
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