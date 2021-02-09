Пятидневная рабочая неделя в четыре дня? Всё возможно, но не для всех

С точки зрения директора по персоналу "Первого ОФД" (Первый оператор фискальных данных) Елены Булкиной, нельзя всех грести под одну гребёнку. Четрырёхдневная неделя не угодит сразу и работникам, и работодателям, и бизнесу, и госслужащим.

Выгоды и потери перехода на четырехдневку

Собеседница "Правды.Ру" отметила, что Трудовым кодексом РФ не запрещено трудиться четыре дня в неделю. Законодательство запрещает работать более 40 часов в неделю, а меньше — пожалуйста.

Елена Булкина рассказала, что "Первый ОФД" также проводил опросы находящихся на самоизоляции с целью изучения отношения работников к работе на удалёнке. При том, что большинство опрошенных предпочитают удалённую работу, всё в конечном счете зависит от конкретного индивида, бизнеса и страны.

Эксперт также подчеркнула, что все респонденты отмечали: работать они стали больше прежнего.

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