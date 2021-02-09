Автоэксперт: готовимся к новым правилам ТО

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто сегодня, 9 февраля, на видеоканале "Правды.Ру" осветит актуальные вопросы, которые волнуют всех автолюбителей. Особенно это касается техосмотра. К нему теперь необходимо готовиться тщательнее.

С 1 марта 2021 года планировалось ввести новые правила ТО автомобильного транспорта, утверждённые Постановлением Правительства РФ в редакции от 15 сентября 2020 года "О проведении технического осмотра транспортных средств". В связи с пандемией вступила в силу отсрочка поправок, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года.

По новым правилам, освобождаются от прохождения ТО владельцы новеньких автомашин, чей возраст не достиг четырёх лет. Далее нужно получать диагностическую карту раз в два года до десяти лет. Затем техосмотр проходят один раз в год.

Чего следует избегать автолюбителям следующей весной? К чему необходимо заранее готовиться, чтобы поспеть до введения новых правил? Это лишь кажется, что целый год — вечность. Пролетит — и не заметишь!

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