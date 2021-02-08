Генетик РАН: что продлевает нашу жизнь

Научный сотрудник института общей генетики РАН Марина Фридман поделилась со зрителями видеоканала "Правда.Ру" заключениями учёных о том, что способствует старению человека.

Собеседница "Правды.Ру" подробно объяснила недавно появившуюся в СМИ новость о продлении жизни, которого в лабораторных экспериментах на мышах добились коллеги из КНР. Поскольку все эксперименты на людях строжайше запрещены и любые результаты из этических соображений не будут опубликованы в научных журналах, опыты проводятся на нематодах, мухах-дрозофилах и грызунах (голых землекопах, мышах).

За продление жизни — бессмертия тут не следует искать — живым организмам приходится так или иначе расплачиваться. Мыши могут продлить свои жизни за счёт полуголодного существования, самцы мухи-дрозофилы — отказом от спаривания и желанием иметь потомство.

По словам Марины Фридман, если исключить такие генетические заболевания, как детская прогерия (синдром Хатчинсона — Гилфорда) и прогерия взрослых (синдром Вернера), то фактически нашу жизнь вполне могут продлить состав потребляемых продуктов, социальное общение и тренировка интеллекта.

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