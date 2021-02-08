Генетик расскажет об успехах в борьбе со старением

В видеоэфире "Правды.Ру" сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман расскажет о состоянии современной науки в борьбе со старением организма. Стоит ли ждать прорыва в скором будущем?

Во время экспериментов с мышами китайские учёные доказали, что деактивация гена KAT7 позволяет замедлить старение. В результате 81% генномодифицированных мышей прожили более 130 недель. Только 27% обычных мышей смогли прожить так долго.

Скоро мы узнаем подноготную правду из уст отечественных специалистов. Потому что русские учёные впереди планеты всей. Так, ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов провёл опыты на грызунах, в результате которых они стали жить дольше на 34%. По словам учёного, разработанная им технология сможет увеличить человеческую жизнь на четверть века.

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