Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков расскажет в видеоэфире о погоде в феврале.
В частности, в Кировскую область могут вернуться сильные морозы, что метеорологи связывают с арктическими вторжениями. По прогнозам синоптиков, с суровыми морозами столкнутся москвичи и жители Подмосковья.
Будет ли февральская погода аномальной? Этот вопрос волнует не только работников коммунальных служб.
Смотрите скоро на YouTube-канале "Правды.Ру"
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...