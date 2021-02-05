Какие погодные сюрпризы ждут нас в феврале

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков расскажет в видеоэфире о погоде в феврале.

В частности, в Кировскую область могут вернуться сильные морозы, что метеорологи связывают с арктическими вторжениями. По прогнозам синоптиков, с суровыми морозами столкнутся москвичи и жители Подмосковья.

Будет ли февральская погода аномальной? Этот вопрос волнует не только работников коммунальных служб.

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