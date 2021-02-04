Артисты из народа: Евгений Мартынов и Михаил Евдокимов

Что хорошего было в советской эстраде? Зачем были нужны худсоветы? Как артисты из народа становились популярными? Какую роль в их жизни играл комсомол? Как сегодня пробиться на большую сцену начинающим артистам? Почему государство сегодня освободило шоу-бизнес от цензуры и налогов?

Об этом сегодня в видеоэфире "Правды.Ру" расскажет композитор, продюсер, Заслуженный деятель искусств, родной брат певца и композитора Евгения Мартынова Юрий Мартынов.

Ведёт программу журналист Сергей Каргашин

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